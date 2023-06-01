NASA'dan UFO’larla ilgili açıklama

ABD'nin başkenti Washington'da 16 kişilik uzman heyetin gerçekleştirdiği toplantı, NASA'nın resmi hesaplarından da çevrimiçi olarak yayınlandı.

Temmuzda yayımlanması planlanan heyetin raporunun ilk bulgularına ilişkin 4 saatlik brifinge Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel başkanlık ederken, toplantıya Savunma Bakanlığı, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NASA yetkililerinin yanı sıra birçok akademisyen konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick, şimdiye dek 800’den fazla tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını, aylık 50 ile 100 civarında ihbar geldiğini söyledi.



Kirkpatrick, bunlardan çok azını tanımlanamayacak anormallikler olarak değerlendirdiklerini kaydetti.