NASA'dan UFO’larla ilgili açıklama
NASA, tarihinde ilk kez "tanımlanamayan hava olayları" olarak adlandırılan ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine halka açık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen sene İHA ile kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.
ABD'nin başkenti Washington'da 16 kişilik uzman heyetin gerçekleştirdiği toplantı, NASA'nın resmi hesaplarından da çevrimiçi olarak yayınlandı.
Temmuzda yayımlanması planlanan heyetin raporunun ilk bulgularına ilişkin 4 saatlik brifinge Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel başkanlık ederken, toplantıya Savunma Bakanlığı, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NASA yetkililerinin yanı sıra birçok akademisyen konuşmacı olarak katıldı.
Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick, şimdiye dek 800’den fazla tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını, aylık 50 ile 100 civarında ihbar geldiğini söyledi.
Kirkpatrick, bunlardan çok azını tanımlanamayacak anormallikler olarak değerlendirdiklerini kaydetti.