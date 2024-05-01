Nazi Almanya’sının en güçlü isimlerinden Göring'in evinde iskeletler bulundu

Alman ve Polonyalı arkeologlar, Nazi Partisi'nin en güçlü isimlerinden biri olan ve savaş suçlarından hüküm giyen Herman Göring'in evini kazarken el ve ayakları kesilmiş iskeletler bulduklarını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre beş iskelet, Adolf Hitler'in yakın çevresi için orman karargahı olarak hizmet veren sığınak ve kalıntılardan oluşan bir labirentin içinde bulundu. Arkeologlar, terk edilmiş bölgeyi incelemeye bazı inşaat malzemeleri aramak için gittiklerini ancak bunun yerine korkunç bir keşif yaptıklarını dile getirdi.

Üçü yetişkin, bir genç ve bir bebek iskeleti bulundu

Toplama kamplarının fikrini veren Göring'in evindeki ahşap zeminin altında ilk olarak bir insan kafatası kalıntısı bulduklarını söyleyen araştırmacılar, daha sonra üçü yetişkin, bir genç ve bir bebek iskeleti bulduklarını açıkladı.

Kalıntıların vücut bütünlüğünün bulunmadığı, iskeletlerin hiçbirinin el ve ayakları olmadığı belirtildi.

İskeletleri tanımlayan kazı başkanı Piotrek Banaszkiewicz, "Ciddi şekilde deforme olmuşlardı. Omurga eğriydi ve çarpık kafatasında görünür bir göz yuvası yoktu. Çene yerinden çıkmıştı. Kafatasının çene kemiğinde aşınmış dişler vardı, bu da yaşlı bir insana işaret ediyordu. Hiçbir giysi ya da mücevher izine rastlanmadı, bu da kurbanların cesetlerinin gömülmeden önce soyulduğunu düşündürüyor" diye konuştu.

"Tamamen şok olduk"

Bölgede çalışan araştırmacılardan Oktavian Bartoszewski, iskeletleri gördükten sonra ekibinin “tamamen şok olduğunu” söyledi.

Polonyalı polislerin yakın zamanda işlenmiş bir suça dair kanıt bulamadıklarını söylemesi, cesetlerin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olabileceği şüphesini arttırdı. Savcılar bulunan cesetlerin Nazi savaş suçlarının kurbanlarına ait olup olmadığını araştırmak üzere bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Bugün Polonya'da bulunan “Kurt İni”, Hitler'in yakın çevresi tarafından gizli bir Nazi karargâhı olarak kullanılan 618 dönümlük geniş bir kompleksti. Hitler'in burayı 1941'den 1943'e kadar yarı zamanlı üs olarak kullandığı ve Sovyetler Birliği'ne yönelik Nazi işgalini başlatmasına yardımcı olduğu biliniyor.