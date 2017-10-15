Neçirvan Barzani: Silah çözüm değil

15 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un görüşmesinin ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kerkük'te yaşanan askeri gerilime değinen Barzani, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların "silah ve çatışmayla" çözülemeyeceğini, tarafların sorumlu davranması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde çıkacak muhtemel bir çatışmanın kimsenin yararına olmayacağını vurgulayarak, "İyi bilinmelidir ki şimdiki Irak merkezi hükümeti ne kadar güçlü ise bundan önceki hükümet (Baas rejimi) daha güçlüydü." ifadelerini kullandı.

İran'ın IKBY'ye olan sınır kapılarını kapatmasına ilişkin bir soruyu Barzani, "Ambargonun halklar üzerinde nasıl bir etki yarattığını İran'ın kendisi daha iyi biliyor. Bundan her iki taraf da zararlı çıkacaktır." şeklinde cevapladı.

KYB Politbüro Sorumlusu Bahtiyar: Önkoşulsuz Bağdat ile görüşmeye hazırız

KYB Politbüro Sorumlusu Bahtiyar ise baskıyla sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını belirterek, anayasa çerçevesinde önkoşulsuz Bağdat ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA