Nepal'de 5,6'lık deprem: 128 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, merkez üssü, Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Rukum bölgesinde 35 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi.

Rukum'da 30 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, bu kişilerin bölgedeki hastaneye getirildiğini kaydetti.

Yetkililer, Jajarkot bölgesinde ise 34 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, dağlık bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Ölü sayısı daha sonra 128'e kadar yükseldi.

Yollar kapandı

Dağlık bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin köylülerle birlikte çöken evlerden cansız bedenleri ve yaralıları çıkardığını dile getiren yetkililer, toprak kayması dolayısıyla yolların kapalı olduğunu ve bazı köylere ulaşılamadığını vurguladı.

Yetkililer, sabah saatlerinde ölü sayısının artmasının beklendiğine işaret ederek, çok sayıda köyle iletişimin kesildiğini kaydetti.

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtü.

Deprem daha mı büyüktü?

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü. Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook'ta yaptığı paylaşımda, depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirmişti.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtmişti.