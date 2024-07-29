Netanyahu ABD'den döndü: Güvenlik Kabinesi'ni topladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den dönmesinin ardından Güvenlik Kabinesi'ni topladı.
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Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından ABD'den İsrail'e dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı.
İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu, bu akşam Tel Aviv'deki Kirya'da Güvenlik Kabinesi'ni topladı” denildi.
Toplantıda, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıya verilecek karşılığın ele alınması bekleniyor.