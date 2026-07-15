Netanyahu, Lindsey Graham'ın cenazesi için ABD'ye gidecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hayatını kaybeden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gideceği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında cumartesi gecesi İsrail'den ayrılacak. Graham'ın cenaze töreninin ise salı günü düzenlenmesi bekleniyor.

Trump ile görüşme için diplomasi trafiği

Israel Hayom, İsrail Başbakanlık Ofisinin ziyaret sırasında Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme ayarlanması için yoğun temaslarda bulunduğunu yazdı.

İsrail yönetiminin, olası Netanyahu-Trump görüşmesinin Graham'ın cenaze töreninden bir gün önce, pazartesi günü gerçekleştirilmesini beklediği aktarıldı. Görüşmenin henüz kesinleşmediği belirtildi.

Suriye ve Lübnan konusu gündemde

Washington yönetiminin son dönemde İsrail'e, Suriye ve Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi yönünde baskı yaptığı basına yansımıştı.

Netanyahu, ABD'ye son resmî ziyaretini 10 Şubat'ta gerçekleştirmişti. İsrail Başbakanı'nın bu ziyarette Trump ile yaptığı görüşmenin başlıca gündem maddelerini İran'la yürütülen müzakereler ile Gazze Şeridi'ne ilişkin planın ikinci aşaması oluşturmuştu.