Netanyahu'dan Gazze açıklaması! İşgal edilen alan yüzde 70'e çıkacak

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Kabine toplantısı öncesinde açıklama yapan Netanyahu, Gazze ve Lübnan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nde, ateşkes anlaşmasına göre yüzde 53 olan, daha sonra sessizce genişletilerek yüzde 60'a çıkarılan işgal alanının yakında yüzde 70'e ulaşacağını savunan Netanyahu, bölgeye saldırılar düzenlemeye devam ettiklerine işaret etti.

Netanyahu, Lübnan'da son bir haftada 350 Hizbullah mensubunu öldürdüklerini iddia ederek, Lübnan'a çok yoğun saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

İsrail ordusunun, yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada, Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında oluşturulan ve Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal eden "Sarı Hat"tı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir "Turuncu Hat" oluşturduğu, işgali yüzde 60'a çıkardığı görülmüştü.

Netanyahu da Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal altında tuttuklarını belirterek İsrail ordusuna ele geçirilen alanı yüzde 70'e çıkarma talimatı verdiğini duyurmuştu.