Netanyahu’dan sert açıklama: İran yönetimi devrilecek

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, ABD ile İran’a karşı 28 Şubat’ta başlattıkları saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran'a karşı saldırılar başlatmalarının üzerinden bir ay geçtiğini belirten Netanyahu, İran'ın bugüne kadar nükleer ve balistik füze programını geliştirmek için yaklaşık 1 trilyon dolar harcadığını öne sürdü.

Netanyahu, "Bütün bunlar İran'a neredeyse bir trilyon dolara mal oldu. Şimdi diyebiliriz ki o 1 trilyon dolar boşa gitti." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarının İsrail için "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu öne süren Netanyahu, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını ciddi ölçüde gerilettiklerini iddia etti.

Netanyahu, hala balistik füze kapasitesine sahip olduğunu vurguladığı İran'ın artık varoluşsal tehdit oluşturmadığını da savundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.