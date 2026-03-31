Türk SİHA'sı Avrupa yolunda! İtalya gözünü Bayraktar TB3'e dikti

İtalya Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Giuseppe Berutti Bergotto, İtalyan donanmasının Türk yapımı Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) tedarik etmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Middle East Eye'ın haberine göre, TB3'lerin Baykar ile Leonardo arasındaki iş birliği kapsamında İtalya'nın amiral gemisi Cavour'a entegre edilmesi planlanıyor.

Leonardo ile iş birliği üzerinden alım

Amiral Bergotto, sistemin donanma için önemli bir kabiliyet sağlayabileceğini belirterek, sürecin Leonardo üzerinden yürütüleceğine işaret etti. Bergotto, "Bildiğiniz gibi Baykar, Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı; dolayısıyla alım Leonardo üzerinden gerçekleştirilecek ve sistem Cavour uçak gemisine entegre edilebilecek" ifadelerini kullandı.

TB3'ün çok yönlü kullanımına dikkat çeken Bergotto, "Bu platform hem gözetleme yapılmasına hem de silah taşınmasına olanak tanıyor" dedi. Amiral ayrıca, bu tür sistemlerin donanma için birer "güç çarpanı" olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Avrupa için kapasite açığına çözüm olabilir

İstanPol Enstitüsü analistlerinden Riccardo Gasco, TB3'ün Avrupa donanmalarının uzun süredir çözmekte zorlandığı gemi konuşlu insansız sistem ihtiyacına hızlı bir yanıt sunduğunu ifade etti.

Gasco, "Avrupa, uçak gemisine inip kalkabilen insansız sistemleri yıllarca tartıştı ancak sahaya bir tane bile süremedi. Türkiye'nin halihazırda çalışan bir sistemi var ve artık İtalyan bir endüstriyel ortak aracılığıyla buna erişilebiliyor. Savunma konusunu aniden ciddiye almaya başlayan bir kıtada, pek çok Avrupa devletinin beklediği şey tam olarak bu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Analist, Baykar-Leonardo iş birliğinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekerek, "Bu niteliksel olarak farklı bir ilişki ve Roma'nın daha geniş kapsamlı güvenlik ve dış politika meselelerinde Ankara'ya yaklaşımında kaçınılmaz olarak ağırlık taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Gasco ayrıca, Avrupa Birliği'nin savunma politikaları açısından yeni bir tartışmanın gündeme gelebileceğini belirterek, "AB, bir dizi karmaşık ikili anlaşmaya bel bağlamak yerine Türkiye'yi birliğin stratejik savunma planlarına entegre edip etmemesi gerektiğine artık karar vermeli" değerlendirmesini yaptı.

NATO tatbikatındaki performans etkili oldu

Kaynaklara göre, TB3'ün NATO'nun Şubat ayında düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatındaki performansı, Avrupalı müttefikler üzerinde önemli bir etki yarattı. Tatbikat sırasında Baltık Denizi'nde zorlu hava koşulları nedeniyle bazı müttefik hava unsurları operasyon gerçekleştiremezken, TB3'ler TCG Anadolu'dan düşük sıcaklıklarda otonom kalkış ve iniş yapabildi.

Ayrıca insansız hava araçlarının tatbikat kapsamında belirlenen hedeflere yönelik başarılı atışlar gerçekleştirdiği belirtildi.

TB3'ün teknik özellikleri öne çıkıyor

Bayraktar TB3, daha önce Ukrayna, Libya ve Suriye'de etkinliğiyle öne çıkan Bayraktar TB2'nin geliştirilmiş bir versiyonu olarak donanma operasyonları için tasarlandı. Katlanabilir kanat yapısına sahip platform, 280 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.