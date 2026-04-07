Netflix zamlarına mahkeme freni: Fiyatlar 2015’e dönecek, milyonlara ücret iadesi yapılacak

Mahkeme, 2017, 2019, 2021 ve 2024'te abonelik sözleşmelerinde yasal gerekçe sunmadan fiyat artıran Netflix İtalya'nın, hem İtalya Tüketici Kanu'nu hem de AB rekabet yasalarını ihlali ettiğine hükmetti.

Tüketici hakları grubu Movimento Consumatori, Netflix sözleşmelerinin şirkete herhangi bir gerekçe olmaksızın fiyatları artırma konusunda geniş bir yetki verdiğini ve bu nedenle de sözleşme şartlarının hukuken uygulanamaz olduğunu savunarak dava açmıştı.

Hem para iadesi hem 11 yıllık fiyat dönüşü

Mahkemenin kararına göre Netflix, premium planının aylık fiyatını 19,99 eurodan 11,99 euroya, standart planının fiyatını ise 13,99 eurodan 9,99 euroya düşürerek fiyatları 2015'teki seviyelerine geri döndürmek zorunda. Uzun süreli premium aboneleri ise 500 euro, standart aboneler ise yaklaşık 250 euro tutarında geri iade alabilecek.

Netflix kararı temyize götürecek

Netflix'in, mevcut ve eski İtalyan abonelerine geri ödeme haklarını e-posta, posta, web sitesi ve ulusal gazetelerde yayınlanacak duyurular yoluyla 90 gün içinde bildirmesi gerekiyor. Karara uyulmaması durumunda ise Netflix'e günlük 700 euro para cezası uygulanacak.

İtalya, 5,4 milyon abonesiyle Netflix'in Avrupa'daki dördüncü büyük pazarı konumunda bulunurken yayıncılık devi kararı temyize götürmeye hazırlanıyor. Şirket tüketici haklarını ciddiye aldıklarını bildirirken, şartların İtalyan yasaları ile uyumlu olduğunu savunuyor.

Cezalar yıllık cirosunun yüzde 10'una ulaşıyor

Öte yandan kararın etkisi Avrupa geneline yayılıyor. Alman mahkemeleri de Netflix'in benzer fiyatlandırma maddelerini iptal ederken, tüketici federasyonlarının konuyla ilgili açtığı davalar devam ediyor. Polonya'nın da 2024 fiyat artışları nedeniyle Netflix'e ayrı bir soruşturma başlattığı bildiriliyor.

Potansiyel para cezaları ise yayıncılık devinini yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar çıkıyor.

Abonelik sözleşmeleri kökten değişebilir

Durumun Disney Plus, Amazon Prime ve Apple TV gibi AB genelinde benzer fiyatlandırma politkası uygulayan platformları da etkileyebileceği belirtiliyor. Temyiz mahkemesi kararı onaylarsa, AB genelinde yayın platformlarının abonelik sözleşmeleri kökten değişebilir.