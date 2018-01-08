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New York JFK Havalimanı'nı su bastı

JFK Havalimanı'nda su sızıntısı baskına neden oldu, havalimanın bir bölümü kısmen tahliye edildi.

New York JFK Havalimanı'nı su bastı
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Dünya'nın en yoğun ulaşım noktalarından biri olan ve New York'un en önemli havalimanı olarak bilinen John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nı su bastı.

Havalimanındaki su sızıntısı 4 numaralı terminalin bagaj alımı bölümünde su baskınına neden oldu.

Bazı yolcuların valizleri ıslanırken, elektrik kesintisinin de yaşandığı terminal kısmen boşaltıldı.

Bazı yolcular valizlerini alamadan havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

New York JFK Havalimanı

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