New York JFK Havalimanı'nı su bastı
JFK Havalimanı'nda su sızıntısı baskına neden oldu, havalimanın bir bölümü kısmen tahliye edildi.
Dünya'nın en yoğun ulaşım noktalarından biri olan ve New York'un en önemli havalimanı olarak bilinen John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nı su bastı.
Havalimanındaki su sızıntısı 4 numaralı terminalin bagaj alımı bölümünde su baskınına neden oldu.
Bazı yolcuların valizleri ıslanırken, elektrik kesintisinin de yaşandığı terminal kısmen boşaltıldı.
Bazı yolcular valizlerini alamadan havalimanından ayrılmak zorunda kaldı.
Kaynak: AA