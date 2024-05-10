New York ve Dublin arasında portal açıldı: İki şehri birbirine bağladı

Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys, aralarında yaklaşık 5 bin kilometre mesafe olan ABD'nin New York şehri ile İrlanda'nın başkenti Dublin'i birbirine bağladı.

"The Portal" isimli ileri teknoloji heykeller, iki şehri gerçek zamanlı olarak iletişime geçiren sanal köprü oluşturdu.

New York’taki portal Beşinci Cadde’deki Flatiron Binası’nın önünde, Dublin’deki portal ise O’Connell Caddesi’nde açıldı.

7 gün 24 saat canlı yayının süreceğini aktaran sanatçı Gylys, “Tüm sınırların, tüm etiketlerin üzerinde, insanları yeniden bağlantı kurmaya davet edecek, filtresiz bir buluşma sağlıyoruz” dedi.

Portalın halka açık etkileşimli bir sanat enstalasyonu olarak kente kazandırılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Gylys, "Sokaklarımızın canlılığını sergiliyor, New Yorklular ile Dublinliler arasında insan bağlantısı için yeni bir nokta sunuyoruz" ifadesinde bulundu.

Portalların, önümüzdeki altı ay boyunca açık kalacağı belirtildi.