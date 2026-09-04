Yakıt çalmaya çalışan 43 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı yollarla boru hattından yakıt çekmeye çalışan kişilerin zehirli gazdan etkilenmesi sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, Rivers eyaletine bağlı Okrika bölgesindeki Okari İskelesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, çevredeki yerleşimlerden 200'den fazla kişi ahşap teknelerle bölgeye gelerek petrol ürünlerinin taşındığı boru hattındaki yasa dışı bağlantı noktasından yakıt çekmeye çalıştı.

Zehirli gazdan etkilendiler

Görgü tanıkları, petrol ürününün teknelere aktarılması sırasında yoğun kimyasal gaz açığa çıktığını ve çok sayıda kişinin gazdan etkilenerek bilincini kaybettiğini aktardı.

Gençlik ve Çevre Savunuculuk Merkezi (YEAC-Nigeria) İcra Direktörü Fyneface Fyneface, olayın Indorama Eleme Petrochemicals'tan Port Harcourt rafineri koridoru üzerinden ihracat gemilerine petrol ürünü taşıyan bir boru hattında meydana geldiğini açıkladı.

Fyneface, ilk raporlarda en az 37 kişinin zehirli gazı soluması sonucu yaşamını yitirdiğinin belirtildiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Gelen bilgilerde can kaybının 43'e ulaştığı aktarıldı.

Soruşturma çağrısı

YEAC-Nigeria, Ulusal Petrol Sızıntısı Tespit ve Müdahale Ajansına (NOSDRA) olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, benzer olayların önlenmesi için petrol ve doğal gaz altyapısındaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği belirtilirken, bölgedeki gençlere petrol tesislerine ve yüksek basınçlı boru hatlarına müdahale etmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.