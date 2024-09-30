Nike, COVID'den bu yana en sert satış düşüşünü yaşayacak

2020'de emekli olmadan önce spor giyim devinde 32 yıl geçiren Elliott Hill, Nike'ın 19 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre 14 Ekim'den itibaren John Donahoe'nun yerine üst düzey patron olarak geri dönecek.

Yatırım bankacılığı şirketi Freedom Capital Markets'ın baş küresel stratejisti Jay Woods, "Bu, muhtemelen tüm kötü haberleri şimdi ellerinden geldiğince atmaya çalışacakları ve bunu bitirip yeni bir başlangıç yapacakları çeyreklerden biri olacak" dedi. Woods, yatırımcıların Hill'e göreve geldiği için bir "mühlet" vermesini beklediğini söyledi ancak ekledi: "Asıl soru, tecrübesi ve ikonik Nike markasında tohumlanmış derin bağlarıyla ... biraz sihri geri getirebilecek mi?"

Beş aracı kurum fiyat hedefini yükseltti

Dört aracı kurum bu çeyrek öncesinde Nike için hisse senedi fiyat hedeflerini düşürmüştü ancak şirketin Hill'in yeni görevini açıklamasının ardından beş aracı kurum fiyat hedeflerini yükseltti.

LSEG tarafından derlenen analist tahminlerine göre Nike'ın ilk çeyrek gelirinin %10 düşüşle 11,65 milyar dolara gerileyerek dört yıldan uzun bir sürenin en sert düşüşünü yaşaması ve hisse başına karının %44,7 düşüşle 52 sente gerilemesi bekleniyor. Haziran ayında Nike yıllık satışlarında sürpriz bir düşüş öngörmüştü ve bazı analistler Salı günü bu hedefleri daha da revize etmesini bekliyor.

Analistler o zamandan bu yana beklentilerini revize ettiler ve ortalama olarak şirketin 2025 mali yılında yıllık gelirinde %5'lik bir düşüş bildirmesini bekliyorlar. Truist Securities analisti Joseph Civello, "Yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında, beklentileri daha düşük bir seviyeye çekmek ya da şimdilik yönlendirmeyi kaldırmak ve yeni gelen ekibe işi gözden geçirme, neyi düzeltebileceklerini düşündüklerini ve bunun ne kadar süreceğini görme şansı vermenin mantıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hill'in CEO olarak atanmasından bu yana Nike'ın hisseleri %10'dan fazla artış gösterdi ve Haziran ayında hisselerin en kötü gününü yaşamasının ardından bazı kayıpları telafi etti. Yatırımcılar Paris Olimpiyatlarından gelecek herhangi bir desteği de izleyecekler. Araştırma şirketi Similarweb'in Ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre Nike ve Puma, açılış haftasında doğrudan tüketiciye yönelik sitelerine yapılan ziyaretleri artırmayı ve bunları iyi bir satış yüzdesine dönüştürmeyi başardı.