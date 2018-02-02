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Novelis'ten 300 milyon dolarlık fabrika yatırımı

Novelis, ABD'de 300 milyon dolarlık yeni bir fabrika yatırımı yapacak. 2020'de açılacak tesis 125 kişiyi istihdam edecek.

Novelis'ten 300 milyon dolarlık fabrika yatırımı
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ABD merkezli alüminyum üreticisi Novelis'in Kentucky'de yeni bir fabrika kurmayı planladığı bildirildi.

Planlanan tesisin yatırım değerinin 300 milyon dolar olduğu ve otomotiv alüminyum sac imalatına odaklanacağı belirtildi.

Kentucky, Guthrie'de kurulacak tesisin 125 kişiyi istihdam etmesi ve 2020 yılında faaliyete başlaması planlanıyor. Fabrikanın kapasitesinin yıllık 200 bin ton olması öngörülüyor. 

novelis

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