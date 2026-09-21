Nvidia CEO'sundan yapay zekâ için çok net 2030 çıkışı

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Yapay zekanın kontrolden çıkarak insanlık için büyük bir tehdide dönüşebileceğine yönelik tartışmalar sürerken Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yapay zekanın yakın gelecekte insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki tahminleri reddeden Huang, bu görüşlerin bilimsel bir temele dayanmadığını söyledi.

CBS News'e konuşan Huang, bazı yapay zeka araştırmacılarının teknolojinin 2030'a kadar insanlığın sonunu getirebileceğine ilişkin öngörülerine karşı çıktı.

Huang, "2030, dünyanın sonu olmayacak. Bunun dünyanın sonu olma ihtimali yüzde 0." ifadelerini kullandı.

Bu tür iddiaları "kıyamet senaryoları" olarak tanımlayan Nvidia CEO'su, söz konusu tahminlerin "bilime dayanmadığını" savundu.

Yapay zekaya yeni düzenleme gerekli mi?

Huang, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik denetim tartışmalarına da değindi. Geliştiriciler üzerindeki kontrollerin artırılması yönündeki çağrılara katılmadığını belirten Huang, yeni düzenlemelere ihtiyaç olmadığını ve ABD'de halihazırda uygulanan önlemlerin yeterli olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasında giderek büyüyen yapay zeka rekabetini de değerlendiren Huang, Amerikan teknolojilerinin Çin'e satışının yasaklanmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Veri merkezlerine yönelik tepkilere yanıt

Yapay zekanın hızla büyümesiyle birlikte sayıları artan veri merkezleri de Huang'ın gündemindeydi. Veri merkezlerinin yaygınlaşmasına yönelik kamuoyundaki tepkiler hakkında konuşan Huang, "Daha erken gelip sizinle konuşmadığımız için üzgünüz" dedi.

Yapay zekanın insanlığı tehdit edebileceği tartışması

Huang'ın açıklamaları, yapay zekanın gelecekte oluşturabileceği risklere ilişkin teknoloji dünyasındaki tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

OpenAI ve Anthropic'te son üç yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'teki görevinden istifa etmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri konusunda kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu öne süren Coxon, bu teknolojilerin yakın gelecekte "her şeyi hackleyebilecek" insanüstü sistemlere dönüşebileceğini iddia etmişti.

Coxon ayrıca sektörde yapay zeka modelleri üzerinde çalışan bazı kişilerin, bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandığını ileri sürmüştü.