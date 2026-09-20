Trump: İran konusunda karar aşamasındayım

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran konusunda önemli kararlar alınabileceği sinyalini verdi. Trump, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi.

Trump, İran'a yönelik seçeneklerin "tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak" olduğunu söyledi.

Trump ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD'ye gitmesi planlanıyor

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Pezeşkiyan’ın, son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD’ye gitmesi planlanıyor.

New York’ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gidecek Pezeşkiyan’ın, genel kurulda İran’a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşma yapması ve çeşitli ülke liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.