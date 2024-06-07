ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, tekelleşmenin önüne geçebilmek amacıyla antitröst soruşturmalarının önünü açan anlaşmaya vardı.

Reuters'ta yer alan habere göre, yapay zekanın geliştirilmesi konusunda önemli gelişmeler elde eden Nvidia, Microsoft ve OpenAI'a, rekabet soruşturması başlatılıyor. Adalet Bakanlığı, Nvidia'yı incelerken, Federal Ticaret Komisyonu da Microsoft ve OpenAI arasındaki ortaklığı mercek altına alacak.

Microsoft’un ChatGPT gibi sistemleri geliştirmesi için önemli bilgi işlem kaynakları sağladığı OpenAI ile yakın ilişkisinin yapay zeka alanında rekabeti nasıl etkilediği incelenecek. Bu kapsamda Microsoft’un OpenAI’a yaptığı yatırımlar mercek altına alınacak.

Çarşamba günü piyasa değeri Apple’ı geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi olan Nvidia’nın incelenmesinin sebebi ise üreticisi olduğu gelişmiş yongaların yapay zeka pazarındaki dominasyonu. Nvidia'nın önde gelen tedarikçi konumu, piyasa değerinde önemli bir artışa yol açarak 3 trilyon doları aşmasını sağladı.

Şirketler herhangi bir yasa dışı faaliyetle ilgili belirli bir suçlamayla karşı karşıya olmamakla birlikte, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu yapay zeka sektöründe adil rekabetin veya yeniliğin teknoloji devleri tarafından engellemediğinden emin olmak istiyor.

Federal Ticaret Komisyonu, daha önce OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka girişimleri ile Amazon, Google ve Microsoft gibi bulut bilişim devleri arasındaki bağlantıları araştırmaya başladığını da duyurmuştu.