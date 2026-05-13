NYT iddiası gündem oldu: İran füze üslerini yeniden aktif hale mi getirdi?

New York Times'ın (NYT) mayıs ayına ait gizli istihbarat belgelerine dayandırdığı haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki füze altyapısının önemli bölümünü yeniden işler hale getirdiği öne sürüldü. Haberde, İran'ın bölgedeki 33 füze üssünden 30'una yeniden erişim sağladığı iddia edilirken, Tahran yönetiminin savaş öncesindeki füze kapasitesinin büyük kısmını koruduğu belirtildi.

"Füze stoklarının büyük bölümü korunuyor" iddiası

NYT'nin haberinde, İran'ın savaş öncesindeki füze stokunun yaklaşık yüzde 70'ini elinde tuttuğu ve mobil füze fırlatma araçlarının da büyük ölçüde kullanılabilir durumda olduğu ileri sürüldü.

Haberde ayrıca ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ının "kısmen ya da tamamen çalışabilir" hale getirildiği iddiasına yer verildi.

Beyaz Saray'dan sert tepki

Söz konusu iddiaların ardından Beyaz Saray ve Pentagon'dan açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, İran ordusunun ciddi şekilde zayıflatıldığı yönündeki önceki açıklamaları yineledi.

Wales, İran ordusunun yeniden toparlandığını düşünenlerin "ya kendini kandırdığını ya da Devrim Muhafızlarının sözcülüğünü yaptığını" savundu.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ordusunun güçlü durumda olduğunu ima eden değerlendirmelerin "neredeyse vatana ihanet" anlamına geleceğini ifade etti.

Pentagon'dan NYT'ye eleştiri

Pentagon Sözcü Yardımcısı Joel Valdez ise istihbarat haberlerine tepki gösterdi. Valdez açıklamasında, "NYT ve diğerlerinin Epik Öfke Harekatı'nı tarihsel başarı olarak nitelendirmek yerine İran rejimine halkla ilişkiler desteği sunması son derece utanç verici" ifadelerini kullandı.