Oğlunun hevesi kaçınca kendisi biriktirdi, 104 milyon TL'ye sattı

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İngiltere'nin Woking kentinde yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen emekli bir dekoratör, yıllar önce yatırım amacıyla satın aldığı Pokémon kartları sayesinde milyoner oldu. Kartların bugünkü değerinden habersiz olan adam, yerel bir gazetede tek bir Pokémon kartının 6 bin sterlinden fazla fiyata satıldığını okuyunca koleksiyonunun değerini araştırmaya başladı.

15 yıl tavan arasında sakladı

Emekli dekoratörün Pokémon kartlarına ilgisi, oğlunun 1990'ların sonunda okulda kart toplamaya ve arkadaşlarıyla takas etmeye başlamasıyla ortaya çıktı.

Kartların görünümünü beğenen adam, bunların gelecekte iyi bir yatırım olabileceğini düşünerek kendi koleksiyonunu oluşturmaya başladı. Oğlunun zamanla Pokémon'a ilgisini kaybetmesinin ardından kartlar, özel yapım Pokémon klasörlerine yerleştirilerek evin tavan arasında saklandı.

Yaklaşık 15 yıl boyunca burada muhafaza edilen koleksiyonun değeri, 2026 yılında gerçekleştirilen müzayedeyle ortaya çıktı.

300 sterline aldı, 75 bin sterline satıldı

Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri, emekli dekoratörün yıllar önce eBay üzerinden Malezya'daki bir satıcıdan satın aldığı kart seti oldu. O dönemde yalnızca 300 sterlin ödediği set, 21 Ekim'deki açık artırmada 75 bin sterline alıcı buldu. Böylece söz konusu kart seti, ilk satın alma bedelinin tam 250 katına satılmış oldu.

100 bin sterline alıcı buldu

Ewbank's müzayede evine sunulan koleksiyon, toplam 42 deste Pokémon kartından oluşuyordu.

Koleksiyonu inceleyen müzayede yetkilileri, kartların korunma durumunun ve kapsamının kendilerini şaşırttığını açıkladı. Koleksiyon kartları bölümünün başkanı James Spooner, kartların tamamının kusursuz durumda olduğunu görünce inanamadıklarını söyledi.

Açık artırmanın en yüksek fiyata satılan parçası ise nadir Pokémon kartlarından Charizard'ı da içeren Legendary Collection Complete Master Set oldu.

Neredeyse kusursuz durumdaki bir Charizard kartının da bulunduğu set için başlangıçta 15 bin ila 20 bin sterlinlik satış beklentisi açıklanmıştı. Ancak yoğun ilgi sonucunda set, 100 bin sterline satıldı.

İngiltere rekoru kırıldı

Ewbank's müzayede evinin açıklamasına göre 1,56 milyon sterlinlik satış, İngiltere'de bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek değerli koleksiyon kartı müzayedesi oldu. Kurum, satışın Avrupa rekoru da olabileceğini bildirdi. Bir önceki rekor, 9 Ekim 2026'da Londra'da düzenlenen ve 872 bin sterlin gelir elde edilen müzayedeye aitti. Yeni satışın toplam değeri, önceki rekorun 688 bin sterlin üzerine çıktı.