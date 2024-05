Öğretmenler iş bıraktı: Sınıflar boş kaldı

Takip Et

İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı.

Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek isteyen öğretmenler, iş bırakma çağrısına uyarak 1 günlük greve gitti.

İstanbul'daki öğretmenler, Beyazıt Meydanı'nda eylem gerçekleştirirken Ankara'daki öğretmenler "okullarda ölmek istemiyoruz" sloganı atarak Meclis önüne yürüdü.

Sendikalardan ortak açıklama

TBMM Çankaya Kapısı önüne gelen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı.

Sendikalar adına ortak açıklamayı Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay okudu.

Kemal Özbay, yaşanan cinayetin sebebinin eğitimcileri itibarsızlaştıran politikalar olduğunu söyledi.

Özbay, “Artık yeter diyoruz. Can korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımlarıyla birlikte Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda savaşlarda bile hedef alınmayan okullarda eğitim emekçileri şiddetin hedefi olmaya devam ediyor. İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın plansızlığı nedeniyle okullarda güvenlik açısından ciddi riskler oluşmaktadır. Okullardaki güvenlik açıklarının faturasını canımızla mı ödeyelim? Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son cinayetin azmettiricileri öğretmenliği itibarsızlaştıranlardır. ‘Herkes öğretmenlik yapabilir, öğretmenler çalışmıyor’ ya da az çalışıyor gibi yanlış bir algıyı topluma yaymaya çalışanlardır. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getiren, liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları hükümdarlık alanı gibi kullananlardır. Her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan siyasi iktidardır, onların atadığı yandaş yöneticilerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okulda şiddeti körükleyenler, eğitime dair önerilerimize yıllardır kulak tıkayanlardır, gerçek sorunları görmezden gelenlerdir” şeklinde konuştu.

“Eğitimde şiddet yasası hazırlanmalı”

Kadem Özbay, okullarda yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi için eğitim sendikalarıyla birlikte eğitimde şiddet yasası düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Özbay, “Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı önlemek için bir an önce Eğitimde Şiddet Yasası çıkarılmalıdır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleyeceğini gösteren somut bir eylem planı eğitimcilerle, gücünü örgütlüğünden alan bizim gibi sendikalarla hazırlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Sorun sizin zihniyetinizde”

Kadem Özbay, AK Parti’nin 22 yıllık iktidarı süresince eğitim sisteminde çok sayıda değişiklik yapıtığını vurgulayarak “Sorun sizde, sorun sizin zihniyetinizde” dedi.

Özbay şunları söyledi:

“22 yıllık iktidarda dördüncü kez müfredatta değişiklik yapıyorlar, onlarca defa sistem değişikliği, eğitim sisteminin başı döndü. Her seferinde sorun için müfredatı, öğretmeni, öğretmeni işaret ettiler. Sorun müfredatta değildi siz gelene kadar, sorun öğretmende değildi siz gelene kadar, sorun öğrencide değildi siz gelene kadar. Sorun sizde, sorun sizin zihniyetinizde. Artık yeter, can korkusuyla çalışmak istemiyoruz.”