Öldürülen İsrailli asker sayısı 531'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 23 yaşındaki Uriel Aviad Silverman'ın öldürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 531'e yükseldi.

Gazze'de 254 bin can kaybı

Gazze Şeridi'nde ise İsrail saldırılarında 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Bombardımanla yıkılan binalarında enkazında binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor.