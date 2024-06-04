Olimpiyatlar için binlerce evsiz Paris'ten uzaklaştırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olan Yaz Olimpiyatları, bu yıl 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Fransa'daki hak örgütleri, olimpiyatlar başlamadan önce binlerce evsiz insanın Paris ve Île-de-France bölgesinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Fransa'da 90 derneği temsil eden 'Le Revers de la Médaille' (Madalyonun Öteki Yüzü) isimli kolektif, Paris ve kenti içine alan Île-de-France'tan zorla götürülen kişiler arasında sığınmacılar ile kırılgan ve güvencesiz şartlarda yaşayan aile ve çocukların da olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, polis, seks işçileri ile uyuşturucu bağımlılarına yönelik baskısını da artırdı. Açıklamada, polisin bu kişileri hayati öneme sahip sağlık hizmetleri ve destek aldıkları ağlardan çıkardığı ifade edildi.

Le Revers de la Médaille kolektifi, Paris ve çevresindeki bölgeden insanların çıkarılmasının ve çadır kamplarının kaldırılmasının geçen nisan ayından bu yana şiddetlendiğini, son 13 ay içinde 12 bin 545 kişinin şehirden uzaklaştırıldığını ifade etti.

'Médecins du Monde' (Dünya Doktorları) isimli platformdan koordinatör Paul Alauzy ise yetkilileri Olimpiyatlar sırasında Paris'in 'en gurur okşayıcı spotlar altında görünebilmesi için' kentte yaşayan en kırılgan kesime karşı 'sosyal temizlik' yapmakla suçladı. Alauzy, bu kişilerin otobüslere bindirilerek, geçen yıl bu 'soruna' kısa vadeli bir çözüm olarak oluşturulan geçici bölgesel merkezlere götürüldüğünü anlattı.

"20 bin eve ihtiyaç var"

Alauzy, "Sefaleti, halının altına süpürüyorlar. Eğer bu gerçekten bu soruna bulunmuş insan onuruna yaraşır bir çözüm olsaydı, insanlar o otobüslere binmek için kavga ederlerdi. Ama bunu yapmıyorlar. Bu insanlar ve onları destekleyenler için hayatı imkansızlaştırma sürecindeyiz" dedi.

Madalyonun Öteki Yüzü kolektifinin verdiği bilgilere göre, evsiz insanlar için uzun soluklu bir çözüm bulunabilmesi için Fransa çapında en az 20 bin eve ihtiyaç var. Bu sayı, Île-de-France bölgesi için 7 bin dolayında. Paris şehir yönetimi, acilen 1000 kalacak yer tahsis etmek için bir plan hazırlamış olsa da plan, henüz onaylanmış değil.