OPEC+ arz kesintilerini 2025 sonuna uzattı

OPEC+, küresel talep artışı, yüksek faiz oranları ve ABD'de artan üretim karşısında piyasayı desteklemeye çalışırken, petrol üretim kesintilerinin çoğunu 2024 yılına kadar uzatma, bununla birlikte kesintileri 2025 yılında da aşamalı olarak kaldırmaya başlama konusunda anlaşmaya vardı.

Bloomberg'de yer alan haber göre, koalisyonun kararı üretim kesintilerinin 2025 yılının sonuna kadar devam edeceği anlamına geliyor.

Petrol fiyatları, birçok OPEC+ üyesinin bütçelerini dengelemek için ihtiyaç duyduğu seviyenin altına inmişti. Koalisyon üyeleri bütçe dengeleri açısından üretim kesintilerinin devamından yanaydı.

En büyük petrol ithalatçısı Çin'deki yavaş talep büyümesine ilişkin endişeler, gelişmiş ekonomilerde artan petrol stoklarla birlikte fiyatlar üzerinde baskı yaratmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ olarak bilinen Rusya liderliğindeki müttefikleri, 2022'nin sonlarından bu yana bir dizi üretim kesintisi gerçekleştirmişti.

OPEC+ üyeleri şu anda üretimlerini günde toplam 5,86 milyon varil ya da küresel talebin yaklaşık %5,7'si oranında azaltıyor.

Bu kesintiler, tüm OPEC+ üyelerinin 2 milyon varillik kesintisini, dokuz üyenin 1,66 milyon varillik ilk tur gönüllü kesintisini ve sekiz üyenin 2,2 milyon varillik ikinci tur gönüllü kesintisini içeriyor.

Gruptan yapılan açıklamada, OPEC+'nın ilk tur kesintileri 2024 yılı sonundan 2025 yılı sonuna kadar uzattığı belirtildi.

OPEC+ kaynakları ayrıca üçüncü tur gönüllü kesintilerin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar uzatılması konusunda da mutabık kalındığını, daha fazla ayrıntı üzerinde çalışıldığını belirtti.

İkinci turda gönüllü kesinti yapan ülkeler Cezayir, Irak, Kazakistan, Kuveyt, Umman, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Gabon olarak sıralandı.

Gabon hariç aynı ülkeler üçüncü tura da katıldı.

Grup ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2025 yılında mevcut 2,9 milyon varil seviyesinden 3,5 milyon varil daha yüksek bir üretim kotası tahsis etmeyi kabul etti.

OPEC+ ayrıca üyelerinin üretim kapasitelerine ilişkin bağımsız bir değerlendirme için son tarihi Haziran 2024'ten Kasım 2025'in sonuna erteledi. Rakamlar 2026 referans üretim seviyeleri için kılavuz olarak kullanılacak.

OPEC+ bir sonraki toplantısını 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirecek.