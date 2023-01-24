OPEC+ delegeleri Şubat üretim tahminini açıkladı

OPEC+ delegeleri, bakanlardan oluşan danışma komitesinin, küresel talepteki geçici toparlanmayla birlikte önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda petrol üretim seviyelerinin sabit tutulmasını tavsiye etmesini beklediklerini söylediler.

Suudi Arabistan ve ortakları, dünya ham petrol piyasalarını dengede tutmak için geçen yılın sonlarında önemli kesintiler konusunda anlaşmaya varmaları sonrası, 1 Şubat'ta üretim seviyelerini gözden geçirecek.

Bloomberg'in delegelerden aldığı bilgiye göre, Çin'de tüketimdeki toparlanma ve yaptırımların Rus arzı üzerindeki etkisi konusunda netlik beklendiği ve bakanlar kurulunun statükoyu korumasını beklediklerini söylediler.

Kısıtlamalar terk edilince varili 90 dolara yaklaştı

Uluslararası petrol fiyatları son iki hafta içinde yükseldi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in neredeyse üç yıldır uyguladığı katı Kovid-19 kısıtlamalarını terk etmesiyle varil başına 90 dolara yaklaştı.

Yine de, ülke virüs vakalarının yeniden canlanmasıyla karşı karşıya kaldığından, OPEC+’i muhafazakar kalmaya sevk ettiğinden, toparlanma nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

Öte yandan birlik, Ukrayna işgali nedeniyle birlik üyesi Rusya’ya yönelik AB yaptırımlarının tam etkisini görmek istiyor.

Rus petrol sevkiyatları şaşırtıcı şekilde dirençli

Aynı zamanda OPEC+, Ukrayna'yı işgali nedeniyle üye ülke Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarının tam etkisini görmeyi bekliyor. Ham petrol satışlarını hedef alan önlemler Aralık ayında yürürlüğe girerken rafine ürün ticaretine yönelik kısıtlamalar önümüzdeki ay gelecek, ancak şimdiye kadar Rusya sevkiyatları şaşırtıcı bir şekilde dirençli devam etti.

Değiştirme olasılığı giderek artıyor

Eurasia Group Analisti Raad Alkadiri bir raporda, "OPEC+'nın planlanan toplantıdan sonra bile üretim seviyelerini değiştirmeme olasılığı giderek artıyor. Fiyatlar yükseldi, arz sıkışık durumda ve hem arz hem de talep için önemli düzeyde belirsizlik hakim" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek hafta çevrimiçi olarak toplandığında Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin kararının, OPEC’teki üst düzey yetkililerin verdiği sinyallerle tutarlı olacak şekilde üretimi sabit tutmak yönünde olacağı belirtiliyor.

OPEC+ proaktif ve önleyici olmayı sürdürecek

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais bu ayın başlarında, Çin'de yeni ortaya çıkan toparlanmanın gelişmiş ekonomilerdeki zayıflıkla yumuşatıldığı için küresel ekonomi konusunda "ihtiyatlı bir şekilde iyimser" olduğunu söyledi. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman geçen ay OPEC+'nın piyasaları dengede tutmak için "proaktif ve önleyici" olacağı tahhüdünü sürdürdü.

RBC Capital Markets LLC Emtia Stratejisi Başkanı Helima Croft, "Tüm işaretler, Suudi Arabistan'ın şimdilik ön alım politikasına bağlı kalmaya ve ek arz için yeterli talep olduğuna dair açık göstergeler bulunana kadar üretim kısıtlamalarına devam etmeye çalıştığını gösteriyor" dedi.