OPEC+'ta mart ayı için üretimde gerileme beklentisi

OPEC+ ülkelerinin petrol üretimi şubat ayında artış kaydetti. Ancak İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksaması, mart ayı için üretimde gerileme beklentisini gündeme getirdi.

Günlük kesintiler milyon varilleri buldu

Enerji piyasalarını izleyen Kpler'in analisti Amena Bakr, Orta Doğu'daki kesintilerin halihazırda günlük yaklaşık 6 milyon varil seviyesine ulaştığını belirtti. Bakr, mevcut koşulların sürmesi halinde bu miktarın ay sonuna kadar 9,5 milyon varile çıkabileceğini ifade etti.

Bazı ülkelerde üretim geriledi

Bölgedeki gelişmeler Irak ve Kuveyt'in üretiminde belirgin düşüşe yol açtı. Buna karşılık Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif boru hatlarını devreye alarak ve mevcut stoklardan yararlanarak ihracatlarını sürdürdüğü bildirildi.

Piyasa değerlendirmelerine göre OPEC+'ın, yaz aylarında kaybedilen arzı telafi etmek ve Körfez bölgesindeki talebi karşılamak amacıyla üretimi artırabileceği öngörülüyor.

Fiyat beklentileri

Bakr, petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, yaygın görüşün aksine OPEC+'ın önde gelen üyelerinin üç haneli fiyat seviyeleri ile aşırı dalgalanmalardan yana olmadığını vurguladı.