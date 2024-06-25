OpenAI'dan Çin'deki yapay zeka geliştiricilerine uyarı

Yerel basında çıkan haberlere göre OpenAI, Temmuz ayından itibaren Çin'deki geliştiricilerin yazılımlarına erişimlerini engellemeye başlayabilir.

Securities Times'ın da aralarında bulunduğu bazı yayın organlarının Salı günü sosyal medyada yayınladığı ekran görüntülerine göre, Microsoft destekli girişim, çeşitli yerlerdeki geliştiricilere yaklaşan hamle hakkında uyarıda bulunan bazı bildirimler gönderdi.

BloombergHT'nin aktardığı habere göre, Çin'de, Alibaba Group Holding Ltd. ve Tencent Holdings Ltd. destekli Zhipu AI gibi yerel oyuncular, geliştiricileri kendi ürünlerine geçmesi için teşvikler açıkladı.

Open AI geçtiğimiz aylarda en az beş gizli etki operasyonunu durdurduğunu açıklamış ve bunların ürünlerini kamuoyunu manipüle etmek için kullandıklarını söylemişti.

OpenAI’ın bu hamlesi, Washington tarafından Çin'in gelişmiş yapay zeka teknolojisine erişiminin kısıtlanması için baskıyı arttırdığı bir döneme denk geldi.

OpenAI ülkede resmi olarak kullanılamıyor olsa da, birçok geliştirici sanal özel ağlar ve diğer yollarla uygulamaya erişim sağlıyor.