OpenAI'ın 4 yıllık planı dudak uçuklattı

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OpenAI, yapay zekâ yarışında ihtiyaç duyduğu devasa bilgi işlem kapasitesi için yatırımlarını hızlandırırken, şirketin önümüzdeki yıllarda ciddi miktarda nakit kullanması bekleniyor.

Financial Times'ın incelediği şirket sunumuna göre OpenAI, 2026-2030 döneminde toplam 278 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı öngörüyor.

Şirketin bu dönemde özellikle yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken bilgi işlem gücü ile altyapıya yönelik harcamalarını artırması bekleniyor. Yüksek yatırım ihtiyacı, OpenAI'ın büyümesini sürdürebilmek için yeni finansman kaynaklarına ihtiyaç duyabileceğine işaret ediyor.

Şirket değerini 1,2 trilyon dolara taşıyabilecek görüşmeler

Financial Times, hafta içinde yayımladığı bir başka haberinde OpenAI'ın yeni yatırım görüşmeleri yürüttüğünü aktarmıştı. Söz konusu görüşmelerin, ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirketin değerini olası bir halka arz öncesinde yaklaşık 1,2 trilyon dolara çıkarabileceği belirtilmişti.

OpenAI, haziran ayında halka arz için gizli başvuruda bulunmuştu. Ancak şirketin halka açılma takvimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. CEO Sam Altman, cumartesi günü yaptığı açıklamada yapay zekâ güvenliği konusundaki endişeleri gerekçe göstererek OpenAI'ın 2026 yılında halka açılmayacağını bildirdi.

Gelirde 10 katlık artış bekleniyor

OpenAI'ın yüksek harcamalarına karşılık önümüzdeki yıllarda gelirlerinde de güçlü bir büyüme öngörülüyor. Şirketin tahminlerine göre bu yıl 36 milyar dolar seviyesinde olması beklenen gelir, 2030'a gelindiğinde 350 milyar dolara ulaşacak.

Bu gerçekleşirse OpenAI'ın geliri söz konusu dönemde yaklaşık 10 katına çıkmış olacak. Şirket ayrıca on yılın sonuna kadar toplam 840 milyar dolarlık kümülatif gelir elde etmeyi öngörüyor.