Orta Amerika'da fırtına: 22 ölü

06 Ekim 2017

Orta Amerika ülkeleri Nikaragua, Kosta Rika, Honduras ve El Salvador'da etkili olan şiddetli fırtına Nate nedeniyle en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıp 20 kişinin arandığı bildirildi.

Aşırı yağış, heyelan ve seller nedeniyle yolların kapandığı, köprülerin yıkıldığı ve evlerin hasar gördüğü Orta Amerika ülkelerinde acil durum ilan edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada fırtınanın, Honduras kıyılarından ayrıldığı, ABD'ye doğru ilerlediği vurgulandı.

Yaz mevsimi sonundan bu yana üç büyük kasırga, Orta ve Kuzey Amerika'yı vurmuştu. Irma kasırgası, ABD tarihinin en büyük tahliyesine yol açmış, Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.

Kaynak: AA