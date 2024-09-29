Orta Doğu'daki gerilim Mısır'a 6 milyar dolar kaybettirdi

İsrail bir yıldır Gazze'de savaşa devam ederken, Lübnan'da da Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Orta Doğu yangın yerine dönerken, komşu ülkeler de gerilimden olumsuz etkileniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bölgede yaşanan gerginlikler ve çekişmelerin bütün bölgenin istikrarını etkileme ihtimalinden dolayı Mısır halkının endişeli olduğunu ifade etti.

'6 milyar dolardan fazlasını kaybettik'

Bölgedeki gerginliklerin ülke ekonomisine olumsuz yansımaları olduğunu vurgulayan Sisi, "Süveyş Kanalı gelirlerinde yüzde 50-60'lık bir düşüş yaşandı. Geçen 7-8 ay boyunca bölgede yaşanan gerginlikler nedeniyle 6 milyar dolardan fazlasını kaybettik." dedi.

Sisi, buna rağmen ülkesinin istikrarını koruduğunu ve daha iyiye gittiğini söyledi.