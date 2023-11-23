Ortadoğu'da bombalar 96 saatliğine susacak

Hamas’ın 7 Ekim saldırıları sonrası başlayan İsrail’in Gazze ablukası ve işgaline bugün 4 günlük ara veriliyor. Gazze Şeridi’ni 46 gün bombalayan İsrail ile Hamas arasında iki aşamalı bir esir takası kapsamı ve ateşkes ilan edildi. İşte anlaşmanın ilk aşaması:

-Hamas’ın elinde 249 rehine bulunuyor. Hamas, kadın ve çocuklardan oluşan 50 İsrailli rehineyi kademeli olarak bırakacak. Hamas’ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi.

-İsrailli Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ilk esir grubunun perşembe (bugün) teslim alınacağını duyurdu.

-İsrail de kadın ve çocuklardan oluşan 150 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

-Anlaşma kapsamında İsrail, Mısır'dan günde yaklaşık 300 yardım kamyonunun Gazze'ye girmesine izin verecek. İsrailli bir yetkiliye göre, çatışmalara ara verilir verilmez Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacak.

-Gazze Şeridi'nde kuzeyden güneye Selahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünü de güvenceye alınacak.

- Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymayacak ve kimseye saldırmayacak. İşte ikinci aşama:

-Hamas'ın, verilen sözlerin 4 günlük ateşkes döneminde tutulması durumunda, elindeki diğer kadın ve çocuk rehineleri de bırakması bekleniyor. Bırakılan her 10 rehine için ateşkes 1 gün daha uzatılacak.

-Karşılığında İsrail’in de Filistinli mahkumları bırakmaya devam etmesi bekleniyor. İsrail daha önce 287’si 18 yaş altı, 13’ü kadın 300 Filistinli tutukluyu serbest bırakabileceğini açıklamıştı.