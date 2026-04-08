Ortadoğu’da savaşta kritik eşik: ABD, İran ve İsrail 2 haftalık ateşkesi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de söz konusu anlaşmayı kabul ettiğini belirtti.

Pakistan: Ateşkes Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsıyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD ve müttefikleri arasında varılan 2 haftalık ateşkesin yalnızca iki tarafla sınırlı olmadığını, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ateşkesin “hemen” devreye alındığını belirten Şerif, tarafların heyetlerini müzakerelerin sürdürülmesi amacıyla 10 Nisan’da İslamabad’a davet etti. Şerif, “İslamabad Görüşmeleri”nin kalıcı barış ve bölgesel istikrar için yeni bir diplomatik zemin oluşturmasını umut ettiklerini kaydetti.

İsrail: Ateşkes Lübnan’ı kapsamıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump’ın İran’la 2 haftalık ateşkes kararına destek verdiklerini ancak anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını savundu. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Trump’ın İran’a yönelik saldırıları 2 hafta süreyle askıya alma kararını, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı açması ve ateşkese bağlı kalması şartıyla desteklediği belirtildi. Netanyahu, İran’ın yalnızca nükleer silaha sahip olmaması değil, aynı zamanda İsrail, ABD, Körfez ülkeleri ve diğer aktörleri füze tehdidiyle baskı altına almaması gerektiğini vurguladı.