Oxford ve Cambridge'den siyahlara ayrımcılık

20 Ekim 2017

İngiltere'de Oxford ve Cambridge üniversitelerinin siyahi öğrencilere karşı ayrımcılık uyguladığı iddia edildi.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili David Lamy’nin "bilgi özgürlüğü yasası" kapsamındaki başvurusuyla elde ettiği verilere göre, Oxford Üniversitesi çatısı altındaki 32 kolejden 13'ü, 2010-2015 yıllarında tek bir siyahi öğrenci bile kabul etmedi.

Aynı dönemde sadece 3 Oxford Koleji siyahi öğrenci kabul ederken, ülkenin diğer önemli yüksek öğrenim kurumu Cambridge Üniversitesi bünyesindeki 29 kolejin 4'te biri de hiç siyahi öğrenci almadı.

Cambridge Üniversitesinin aldığı öğrencilerin yalnızca yüzde 1'ini siyahilar oluştururken, Pakistan kökenli öğrencilerin oranı ise yüzde 1'in de altında kaldı.

Lammy, öğrencilerin etnik kökeniyle ilgili verileri açıklamamakta direnen Oxford Üniversitesinin, konunun The Guardian gazetesinde haberleştirileceğini öğrenmesi üzerine verileri son anda paylaşmayı kabul ettiğini açıkladı.

Lammy, kamudan her yıl yaklaşık 800 milyon sterlin kaynak alan Oxford ve Cambridge'in öğrenci tecihlerinin, siyahların toplumdaki oranını temsil etmediğini savundu.

2011 nüfus sayımına göre İngiltere ve Galler'in 56 milyon olan nüfusunun yüzde 3'ünü siyahlar oluşturuyor.

Öğrencilerin yüzde 80'i en üst iki sosyal tabakadan

Lammy’nin elde ettiği verilere göre Oxford'a ve Cambridge'e kabul edilen öğrencilerin yüzde 80'inden fazlası toplumun en üst iki tabakasına mensup ebeveynlerin çocuklarından oluşuyor.

İki üniversitenin kabul ettiği öğrencilerin coğrafi dağılımı da eşitsizliği ortaya koyuyor. Buna göre öğrencilerin yarısından fazlası İngiltere'nin güneyinden ve Londra’dan gelirken, yüzde 11’i orta, yüzde 15’i de kuzey İngiltere’den seçiliyor.

Oxford ve Cambridge Üniversiteleri, İngiltere'nin önde gelen pek çok siyasetçisinin de yetiştiği okullar olarak biliniyor.

Üniversitelerin yakın dönemdeki yüksek profilli mezunları arasında ülkenin bir önceki başbakanı David Cameron ile mevcut Başbakan Theresa May, Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Philip Hammond da bulunuyor.

Kaynak: AA