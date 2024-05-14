Öz kızına yıllarca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' ile ilgili flaş gelişme

Avusturya'nın en azılı suçlusu olan ve "asrın sapığı" lakaplı Josef Fritzl, kendi öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz ettiği ve evinin altında inşa ettiği zindanda haksız yere hapsettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ömür boyu hapis cezası kararları arasında kızından olma yedi çocuğundan birini ihmal sonucu öldürmenin de yer aldığı Fritzl'in, normal bir cezaevini nakledilebileceğine karar verildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 89 yaşındaki Fritzl'in artık bir hapishane psikiyatri biriminde tutulmasını gerektirecek bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Açıklamada, "ilerleyen demansı" ve fiziksel zayıflığı nedeniyle, "artık ciddi sonuçları olan bir suç işleme olasılığının bulunmadığı" vurgulandı.

Fritzl'in avukatı Astrid Wagner, normal cezaevine nakledilebileceği onaylanmasının teorik olarak tahliyenin yolunu açabileceğine işaret ederek nakilden bir yıl sonra Fritzl'in serbest kalması için başvuruda bulunacağını söyledi.

Ancak mahkemeden yapılan açıklamasında, "özel önleyici sebepler" nedeniyle cezaevinden tahliye ya da şartlı tahliyenin mümkün olmayacağı belirtildi.