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Pakistan'da hava kirliliğine maskeli önlem

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmak zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi
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Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, halk sağlığına öncelik vermenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Nakvi, Pencap eyaletinde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Karara göre, Lahor, Nankana Sahib, Şekipura, Kasur, Gujranvala, Gujrat, Naroval, Hafızabad, Sialkot ve Mandi Bahauddin bölgelerinde 20 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar maske takmak zorunlu olacak.

Yetkililer, dün Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıklamıştı.

Pencap'ta 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti.