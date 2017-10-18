Pakistan'daki bombalı saldırıda 7 polis öldü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis öldü.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis hayatını kaybetti.
Pakistan güvenlik yetkilileri, Kuetta kentinin Sariab Mill bölgesindeki Kuetta-Sibbi yoluna döşenen bombanın 35 kişilik polis konvoyu geçerken patlatıldığını açıkladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Kuetta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA