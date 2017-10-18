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Pakistan'daki bombalı saldırıda 7 polis öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis öldü.

Pakistan'daki bombalı saldırıda 7 polis öldü
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda  ilk belirlemelere göre 7 polis hayatını kaybetti. 


Pakistan güvenlik yetkilileri, Kuetta kentinin Sariab Mill bölgesindeki Kuetta-Sibbi yoluna döşenen bombanın 35 kişilik polis konvoyu geçerken patlatıldığını açıkladı. 

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Kuetta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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