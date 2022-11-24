Pakistan'dan ‘Keşmir’ çıkışı

Pakistan, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Upendra Dwivedi’nin "Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız.” ifadelerine tepki göstererek "Pakistan ordusunun sınırlarını koruyacak güçte olduğunu" duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Dwivedi’nin “Emir verildiği takdirde Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız.” açıklamasının Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin “hayalperest zihniyetinin” tezahürü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Dwivedi’nin ifadeleri reddedilerek bunun dünyanın dikkatini Cammu Keşmir’deki insan hakları ihlallerinden farklı bir yöne çekme girişimi olduğunun altı çizildi.

Pakistan ordusunun sınırlarını koruyacak güçte olduğu kaydedildi.

NDTV televizyonundaki habere göre, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Upendra Dwivedi, 22 Kasım’da yaptığı açıklamada, "Emir verildiği takdirde Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 28 Ekim’de benzer bir ifade kullanmış, Azad Cammu Keşmir’i geri almaya kararlı olduklarını söylemişti.

Azad Cammu Keşmir, Pakistan sınırları içerisinde yer alıyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.