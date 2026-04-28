Pandemi sonrası dikkat çeken tablo: Kuzey Kore'de idamlar yüzde 116 arttı!
Güney Kore merkezli Geçiş Adalet Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapora göre, Kuzey Kore'de Covid-19 sonrası dönemde idam cezalarında belirgin bir artış yaşandığı öne sürüldü. Yonhap'ın aktardığı çalışmada, 2011-2024 dönemine ait veriler incelendi. Raporda, pandemiyle birlikte sınırların kapatılmasının ardından son 5 yılda idam ve ölüm cezalarının yüzde 116,7 oranında arttığı iddia edildi.
Geçiş Adalet Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Yonhap'ın aktardığı raporda, 2011 ile 2024 yılları arasındaki idam uygulamaları analiz edildi. Bulguların, Kuzey Kore'den kaçan kişilerin ifadeleri ile ülke içindeki kaynakların aktarımlarına dayandığı belirtildi.
Pandemi sonrası artış iddiası
Raporda, Birleşmiş Milletler'in incelemeleri ve uluslararası kamuoyunun artan ilgisi nedeniyle 2015-2019 döneminde idam kararlarında azalma görüldüğü ifade edildi.
Ancak Covid-19 salgınıyla birlikte sınırların kapatılmasının ardından geçen 5 yıllık süreçte "idam ve ölüm cezalarının yüzde 116,7 oranında arttığı" iddia edildi.