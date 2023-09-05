“Pandemide personel çıkaran hata yaptı"

Bu, Qatar Airways markasının yükselmesine yardımcı oldu ve havayolunun gerektiğinde daha hızlı yeniden başlamasına olanak sağladı. Pandemi şartlarında ülkelerine geri dönmelerine yardım ettiğimiz kişiler hiçbir zaman Qatar Airways ile seyahat etmemişti.

Pek çok kişi o dönemde Orta Doğu'da tek bir havayolu şirketi olduğunu düşünüyordu ve operasyonlarını yavaşlatan favori havayolları tarafından terk edilince başka bir havayolu şirketi daha olduğunu keşfettiler. Bu, Qatar Airways'in sektörde daha yüksek bir profile sahip olmasına yol açtı.

Pandemi sırasında üst üste iki yıl boyunca Qatar Airways, uçulan yolcu sayısına göre dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi oldu. Ayrıca bu süre zarfında Qatar Airways kargo sektöründe de güçlenerek uçaklarını çok iyi bir şekilde kullandı. Pandemiden önce kargoda bölgenin 2 numarası olan havayolu, daha sonra kargoda 1 numaralı taşıyıcı konumuna geldi”dedi.

“Pandemi etkisi azalmaya başladığında ve taşıyıcıların hızlı bir şekilde hizmete başlaması gerektiğinde, uçuş personelinin gitmesine izin veren havayolu şirketleri hızlı bir şekilde yeniden başlama konusunda sorun yaşadı” diyen Al Baker “Bu büyük bir hataydı ve uçak teslimatlarının gecikmesinin nedeni de bu. Bu uçaklar teslim edilse bile personel ve yedek parça yetersizliğinden dolayı gecikmeler yaşanıyor.Bu tıpkı tavuk-yumurta döngüsüne benziyor.

Havayolları elbette bazı uçakları yere indirdi ve bazı istasyonları kapattı, ancak biz yoğun bir şekilde uçmaya devam ettik. Bu kadar güçlü bir seviyede uçmaya devam eden tek havayoluyduk, ancak daha sonra hızla yeniden büyümeye ve pandemi öncesi ağda olmayan yeni destinasyonları eklemeye başladık”şeklinde konuştu. Katar'ın yeni Boeing 737 MAX'a yönelik stratejisi konusunda Al Baker şu değerlendirmede bulundu: “Qatar Airways filosuna yeni Boeing 737 MAX'lar ekledi. Ayrıca MAX’lar filomuzdaki uçak eksikliğinin giderilmesine de katkı yapacak.Filomuzda MAX ile değiştireceğimiz dar gövdeli Airbus uçaklar var, ancak diğer uçak teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle onları elimizde tutacağız.”