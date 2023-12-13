Papa Franciscus'tan Gazze için yeniden ateşkes çağrısı

Vatikan'da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa, burada yaptığı konuşmada, "İsrail ve Filistin'deki çatışmayı büyük endişe ve acıyla takip etmeye devam ediyorum. Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Orada çok fazla acı var." dedi.

Papa Franciscus, "İlgili tüm tarafları müzakerelere devam etmeye teşvik ediyorum. Gerçekten tükenmiş ve ihtiyaç halindeki Gazze halkına insani yardım ulaştırılması konusunda herkesin acilen kararlılık göstermesini rica ediyorum." diye konuştu.

Papa, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri, inananlardan Ukrayna için yine barış dilemeyi unutmamalarını istedi.