Paraları transferde kaybolanlar için son dört gün

08 Şubat 2018

ABD merkezli para transfer kuruluşu Western Union, "parası dolandırılan, para transferi" yerine ulaşmayanlar için en geç 12 Şubat Pazartesi gününe kadar haklarını aramak için süre tanıdı.



Federal Alman Kriminal Dairesi, Almanya’da çok sayıda banka müşterisin para transferinde dolandırıldığını anımsatarak mağdur olan müşterilerin tazminat hakları için www.westernunionremission.com adresinden bilgi almalarını istedi.



Almanya ve çoğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye para transferinde en çok tercih edilen bankaların başında gelen Western Union’un çok sayıda Türk müşterisi bulunuyor. Yerine ulaşmayan kayıp paralarla ilgili araştırmanın bir yıl sürmesi tahmin ediliyor.



Parası yerine ulaşmayan, dolandırılan müşteriler için haklarını aramak için sadece dört gün kaldı.

Kaynak: DHA