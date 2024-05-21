Parası için kayınvalidesini yakarak öldürdü

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Karen Vamplew, 77 yaşındaki engelli kayınvalidesi Elizabeth Vamplew'i uykusunda ateşe verdikten sonra yaşlı kadının banka hesabını boşalttı.

Yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlenen Elizabeth Vamplew'in banka hesabından mobil işlemle çekilen paraların, Karen Vamplew'in borçlarını ödemek ve lüks yaşamını sürdürmek için kullanıldığı iddia edildi.

BBC'de yer alan habere göre, cinayetten suçlu bulunan Karen Vamplew 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Timothy Spencer, davanın "hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri" olduğunu ifade etti.

Mahkeme, Vamplew'in yangının düşen bir sigaradan kaynaklanmış olabileceğini iddia etmeye çalıştığını ancak daha sonra yapılan testlerin, yangının yatağa uygulanan çıplak alevden kaynaklandığını doğruladığını belirtti.