Paris'teki İran konsolosluğunda canlı bomba paniği

Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Konsolosluğunda, kendini patlatmakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medyanın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Paris'te patlayıcı taşıdığını iddia eden bir kişi İran Konsolosluğuna girdi.

Şüpheli, kendini havaya uçurmakla tehdit ederken konsolosluğun bulunduğu mahalleye intikal eden polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üstünde patlayıcı olmadığı ortaya çıktı.

Şüphelinin konsolosluğa gelmek için kullandığı araç ve bölgede polisin araştırmaları sürüyor.

Kendini havaya uçurmakla tehdit ettiği belirtilen şüphelinin, konsolosluğa girmeden önce bir tanık tarafından görüldüğü belirlendi.

Tanık, şüphelinin erkek kardeşinin intikamını almak istediğini belirttiğini aktardı.

Şüphelinin, 1963 yılında İran'da doğduğu iddia edildi.