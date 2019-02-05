Paris'teki yangında ölü sayısı 10'a çıktı
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Paris'in 16. bölgesinde gece yarısı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıkarken, 6'sı itfaiye eri 30 kişi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik uğraş sonucu kontrol altına alabildiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, Paris Savcılığı olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Öte yandan çevredeki iki binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığı görüldü.
Kaynak: AA