Patriotlar savaşın kaderini değiştirecek mi?

ABD’de Biden yönetimi, Ukrayna lideri Zelensky’nin Rus saldırılarını savuşturmak için acilen ihtiyaç duyduğunu söylediği Patriot hava savunma sistemi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya 1,85 milyar dolar daha askeri yardım sağlayacağını açıkladı.

İşte Patriot hakkında bilmeniz gerekenler...

PATRIOT SİSTEMİ NEDİR?

Açılımı Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target olan Patriot, Raytheon üretiliyor. ABD'nin silah envanterindeki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul edilen bir karadan havaya füze savunma sistemidir.

Sistem ilk olarak 1991 Körfez Savaşı sırasında Suudi Arabistan, Kuveyt ve İsrail'i koruyan bataryalarla savaşta kullanılmış ve daha sonra 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali sırasında kullanıldı.

Genellikle güçlü bir radar, bir kontrol istasyonu, bir güç jeneratörü, fırlatma istasyonları ve diğer destek araçlarını içeren mobil bir sistem.

Sistem, kullanılan önleyicinin türüne bağlı olarak farklı yeteneklere sahip.

PAC-2 önleyicisi patlama-parçalanma savaş başlığı kullanırken, daha yeni olan PAC-3 füzesi daha gelişmiş vur-yok et teknolojisi kullanmakta. Kuzey Atlantik Paktı (NATO) 2015 yılında sistemin radarının 150 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olduğunu söyledi.

MALİYETİ NE KADAR?

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi adlı düşünce kuruluşuna göre, yeni üretilen tek bir Patriot bataryasının maliyeti 1 milyar doların üzerinde; sistem için 400 milyon dolar ve bataryadaki füzeler için 690 milyon dolar.

SİSTEM NE KADAR YAYGIN KULLANILIYOR?

Raytheon 240'tan fazla Patriot sistemi üretti. Söz konusu patriotlar şu anda ABD dahil 18 ülke tarafından kullanılıyor. Sistem, İran'ın bölgede yarattığı tehdit nedeniyle Orta Doğu'da yüksek talep görüyor.

Raytheon'a göre sistem 2015'ten bu yana savaşta 150'den fazla balistik füzeyi önledi.

UKRAYNA'YA NASIL YARDIMCI OLUR?

Ukrayna, Rus güçlerinden gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı korunmak için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar Ukrayna'ya bir çift Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) sağladı.

Patriot sistemi uçak ve balistik füzeler gibi tehditleri engellemek üzere tasarlanmış olsa da, Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısını vurmak üzere sık sık gönderdiği "kamikaze" insansız hava araçlarını da vurabilir. Ancak bu, sadece binlerce dolara mal olan insansız hava araçlarını yok etmek için son derece pahalı bir yol olacaktır.

Yetkili ve uzmanlar Patriot sisteminin gelen füzelere karşı hayat kurtarabileceğini ancak savunma amaçlı bir sistem olduğu için yaklaşık 10 aydır devam eden çatışmaların gidişatını değiştirmeyeceğini belirtiyor.

UKRAYNA'YA NE ZAMAN ULAŞACAK?

Ukrayna'nın Patriot'u savaş alanına yerleştirebilmesi için birkaç ay geçmesi gerekecek.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer Patriot sisteminin ilk olarak Almanya'ya geleceğini ve Ukraynalı askerlerin bu sistemi nasıl kullanacaklarını öğreneceklerini söyledi. Eğitim aylar sürebilir ve her bir sistemin kullanımı için düzinelerce asker gerekir.

Ukrayna daha sonra sistemi Rus güçleri tarafından imha edilmeden nasıl ve nereye konuşlandıracağına karar vermek zorunda kalacak. Rusya, Patriot füze savunma sisteminin Rus saldırıları için meşru bir hedef olacağını söyledi.