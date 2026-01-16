Pekin’de kritik temas: Kanada ve Çin’den yeni ortaklık mesajı

Kanada ile Çin, karşılıklı güçlü yönlerini temel alan ve “tarihi” kazanımlar vadeden yeni bir stratejik ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, cuma günü Çin lideri Xi Jinping ile yaptığı görüşmede bu mesajı verdi.

Pekin’e yedi yıl sonra ilk ziyaret

2017’den bu yana Çin’i ziyaret eden ilk Kanada başbakanı olan Carney, aylar süren diplomatik temasların ardından Pekin’e giderek, Kanada’nın ABD’den sonra ikinci büyük ticaret ortağıyla ilişkileri yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

"Tarihi kazanımlar" vurgusu

"Bu yeni stratejik ortaklığa bölünmelerin yaşandığı bir dönemde başlamak önemlidir" diyen Carney, tarım, tarımsal gıda, enerji ve finans gibi alanların her iki taraf için de "tarihi kazanımlar" sağlayabileceğini söyledi. "İnanıyorum ki derhal ve sürdürülebilir ilerleme kaydedebileceğimiz alanlar bunlar" ifadelerini kullandı.

ABD gerilimi yakınlaşmayı hızlandırdı

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Kanada ürünlerine gümrük vergileri getirmesi ve ülkenin 51. eyalet olabileceğine yönelik açıklamalarının ardından, dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle bağlarını güçlendirmeye yöneldi. Benzer şekilde Çin de, ABD’nin tarifeleriyle hedef alındığı bir dönemde G7 üyesi bir ülkeyle işbirliğine açık tutum sergiliyor.

"İlişkileri geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Xi Jinping, Carney’ye hitaben, “Tarihe, halklarımıza ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle sizinle çalışmayı sürdürmeyi ve Çin-Kanada ilişkilerini daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Analistler, yakınlaşmanın Çin-ABD rekabetinin yaşandığı siyasi ve ekonomik dengeleri etkileyebileceğini ancak Kanada’nın Washington’dan köklü bir kopuşa gitmesinin olası olmadığını belirtiyor. Tsinghua Üniversitesi’nden Sun Chenghao, Kanada’nın ABD’nin temel müttefiklerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Buna karşın, iki ülke arasında aşılması gereken ticari sorunlar bulunuyor. Trudeau hükümeti 2024’te Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergisi getirmiş, Çin ise 2,6 milyar doları aşan Kanadalı tarım ve gıda ürününe vergiyle karşılık vermişti. Bu adımlar, 2025’te Çin’in Kanada’dan ithalatının yüzde 10,4 azalmasına yol açtı. Kanada’nın sanayi bakanı, gümrük vergilerine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.