Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Apurimac bölgesindeki Upahuacho'nun 38 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.
Depremin derinliğinin 66,7 kilometre, büyüklüğünün ise 6,7 olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) de depremin büyüklüğünün 7,2 olduğunu bildirdi.
Deprem, Peru'nun güney ve orta kesimlerinde hissedilirken, başkent Lima'da da sarsıntı yaşandı.
Olası can ve mal kayıpları ile hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.