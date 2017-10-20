Peşmerge Altınköprü'den geri çekildi

20 Ekim 2017

Reuters, Kerkük-Erbil yolunda Peşmerge ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Çatışma Kerkük'ün 35 kilometre kuzey batısında Altınköprü kasabasında gerçekleşti.

Ajanslardan geçen bilgiye göre, Altınköprüyü kontrol altına alan Irak ordusu, Peşmerge'ye bölgeyi terk etmesi için iki saat mühlet verdi. Daha sonra Irak ordusu ile Haşdi Şabi birlikleri emniyeti sağlamak amacıyla kasabaya girdi.

Peşmerge Irak ordusunun verdiği 2 saat mühlet sonrası Altınköprü'den geri çekildi.

Çıkan çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.

Dün de Altınköprü kasabasında bulunan Türkmen Cephesi karargahı, Peşmerge tarafından yakılmıştı. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak hükümetini bölgenin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırmıştı.

Irak ordusunun Kerkük'ü ele geçirmesi operasyonu sırasında farklı noktalarda çıkan çatışmalarda 25 peşmerge ölmüştü.

