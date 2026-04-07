Petrolün kalbine ABD'den saldırı: Hark Adası hedefte
ABD ve İsrail’in İran’ın en kritik petrol ihracat noktası Hark Adası’na yeniden saldırı düzenlediği bildirildi. Patlama sesleri duyulan bölgede gerilim tırmanırken, Trump’ın “tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiği” sözleri yeniden akıllara geldi.
ABD ve İsrail’in, İran’ın petrol ihracatında kritik öneme sahip Basra Körfezi’ndeki Hark Adası’nı yeniden hedef aldığı bildirildi.
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, ABD-İsrail güçleri Hark Adası’na birden fazla saldırı düzenledi. Saldırılar sırasında adadan patlama seslerinin yükseldiği ifade edildi.
"Askeri hedefler yok edildi" demişti
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada Hark Adası’nın hedef alındığını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" ileri sürmüştü.
Trump, daha sonra Financial Times’a verdiği röportajda ise İran petrolünü "alma" niyetini dile getirerek, ülkenin ana ihracat noktası olan Hark Adası’nın kontrol altına alınmasının seçenekler arasında bulunduğunu söylemişti.