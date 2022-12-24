Peugeot, Inception Concept’in dünya prömiyerini CES 2023'te gerçekleştirecek

"Göz Alıcılık", "Duygu" ve "Mükemmellik" olmak üzere markanın temel değerleri üzerinden yaratılan "Inception Concept", marka için yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor.

2023 yılını, “Elektrik Yılı” olarak belirleyen Peugeot dünya prömiyerini gerçekleştireceği yeni konseptiyle “BEV-by-design” yeni nesil elektrikli platformlardan nasıl yararlandığını gösterecek.

5 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle gece 1’de canlı olarak yayınlanacak dünya prömiyerini, 6 Ocak günü saat 11:00’de "Peugeot Brand Forward" etkinliği takip edecek. “Peugeot Brand Forward” etkinliğinde, markanın geleceği hakkında dijital bir sunum paylaşılacak.

Etkinliğin ardından Peugeot CEO’su Linda Jackson, Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, Peugeot Ürün Direktörü Jérôme Micheron ve Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York ile uluslararası yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Peugeot Inception Concept, Fransız markanın yeni nesil, doğuştan elektrikli platformlardan yararlanarak, otomobil deneyimini nasıl yeniden icat ettiğini gözler önüne seriyor. Peugeot, iç mekânı baştan sona yeniden tasarlıyor. Yeni nesil Peugeot i-Cockpit sürüş hareketlerini yeniden şekillendirirken, yeni dijital ve fiziksel deneyimler yaratıyor.

Peugeot Inception Concept, markanın tasarım dilini bir sonraki seviyeye taşırken, kedi duruşu ve üç pençeli ışık imzası gibi en karakteristik özelliklerini daha da geliştiriyor.

Otomotivin geleceğine dair kararlı bir vizyon sergileyen Peugeot Inception Concept, markanın temel değerleri olan “Göz Alıcılık”, “Duygu” ve “Mükemmellik” tanımlamalarını kusursuz şekilde bünyesinde barındırıyor.

Marka için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen Peugeot Inception Concept, markanın yeni nesil modelleriyle ilgili bir ön gösterim niteliğini taşıyor ve Peugeot müşterilerinin gelecek 10 yılda yeni Peugeot otomobillerinde bulacakları özellik ve teknolojilere ışık tutuyor.